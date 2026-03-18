МИД РФ: Украина не готова к переговорам

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не готова решать конфликт дипломатическим путем, поэтому РФ будет достигать целей спецоперации военным путем, «что сейчас и происходит».

«Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы привержены переговорному процессу. И были привержены до, и сейчас не оставляем дипломатию в качестве реального инструмента разрешений и урегулирования кризиса»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

С начала 2026 года Украина, Россия и США провели три раунда трехсторонних консультаций, где обсуждались вопросы безопасности, территориальные аспекты и условия прекращения огня в будущем мирном соглашении. Последнюю встречу, состоявшуюся в Женеве в феврале, стороны назвали продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры должны были пройти в марте, но сложности возникли из-за войны на Ближнем Востоке: США согласились на консультации только на своей территории, а российская сторона, как утверждается, в ответ предложила Турцию или Швейцарию. Российская сторона отмечала, что определение места и времени переговоров осложняется из-за американо-израильской операции.

