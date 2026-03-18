Бывшего замначальника Воронежской таможни заподозрили в превышениях

По материалам проверки управления ФСБ по Воронежской области и местной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего заместителя начальника и экс-начальника отдела Воронежской таможни. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре, не назвав имена подозреваемых. По данным «Ъ-Черноземье», одним из них является бывший замначальника таможни по тыловому обеспечению Сергей Голукович.

В ходе проверки законодательства в сфере закупок сотрудники УФСБ и прокуратуры установили, что на протяжении нескольких лет таможня заключала контракты на предсменные и послесменные медицинские осмотры своих водителей с одной и той же медицинской организацией. В действительности осмотры не проводились, но в путевых листах ставились пометки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Результаты таких «фиктивных» осмотров таможня принимала и оплачивала без замечаний. Следствие оценивает причиненный ведомству ущерб на сумму более 1 млн руб.

По данным «Ъ-Черноземье», Сергей Голукович признал вину, поэтому мера пресечения ему не избиралась. Из раздела сайта Центрального таможенного управления о Воронежской таможне удалена информация о господине Голуковиче. Согласно сохраненной в веб-архиве копии сайта, он имел специальное звание полковника таможенной службы.

Сергей Толмачев