В Свердловской области изъяли из оборота партию небезопасной говяжьей печени

Россельхознадзор 17 марта выявил нарушения в деятельности мясоперерабатывающего предприятия ООО «Евросмарт» из Первоуральска. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, мясопереработчик произвел говяжью печень из сырья, по которому были указаны недостоверные сведения об объемах.

В ходе проверки выяснилось, что сырье поступило от ростовской компании «Русагро». Поставщик указал в ветеринарных сопроводительных документах, что из 54 голов крупного рогатого скота было произведено 860 кг замороженной говяжьей печени. Однако расчеты показывают, что при среднем весе печени около 9 кг с 54 голов КРС можно получить не более 486 кг продукции. «Объем продукции, полученной ООО "Евросмарт", составил 860 кг, что указывает на средний вес печени в 16 кг, что является неправдоподобным»,— сообщили в ведомстве.

Несмотря на это, первоуральское предприятие ввело в оборот всю полученную от ООО «Русагро» продукцию. «Данный факт свидетельствует о введении в заблуждение потребителя относительно продукции, которая потенциально не может считаться качественной и безопасной»,— рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате Россельхознадзор аннулировал производственные сертификаты на говяжью печень, а также разослал информационные письма получателям небезопасной продукции с требованием изъять ее из оборота.

ООО «Евросмарт» — действует с 2007 года и зарегистрировано в Екатеринбурге. Компания специализируется на производстве мясной продукции.

