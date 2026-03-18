Ход боевых действий 18 марта

Иран уведомил МАГАТЭ об ударе по АЭС «Бушер», случившемся накануне вечером. Израиль также атаковал четыре НПЗ в городе Ассалуйе на юге Ирана и инфраструктуру месторождения Южный Парс, которое обеспечивает до 70% внутреннего потребления природного газа в стране. Минобороны Израиля сообщило об убийстве в Тегеране министра разведки Эсмаила Хатиба, Иран эту информацию пока не подтверждал. Несколько человек погибло при ударе по зданию районного суда в провинции Фарс.

Вооруженные силы Ирана в ответ на убийство секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани и командующего военизированного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани нанесли удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион. Иранский снаряд вызвал пожар на авиабазе в ОАЭ, где размещены военнослужащие австралийских ВВС. Всего за сутки система ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватила 13 иранских баллистических ракет и 27 беспилотников.

Агентство Reuters сообщило, что американский авианосец Gerald R. Ford, участвующий в операции против Ирана, зайдет на базу ВМС США на греческом острове Крит после пожара на борту. Кроме того, по данным CNN, США перебрасывают на Ближний Восток еще 2,2 тыс. военнослужащих.

Крупнейший в Саудовской Аравии НПЗ компании Saudi Aramco в Рас-Тануре возобновил работу после удара БПЛА в начале марта.