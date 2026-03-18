Госдума приняла в I чтении законопроект о военном строительстве в заповедниках

Госдума приняла в I чтении законопроект, разрешающий создавать объекты обороны и безопасности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ опубликован на сайте думской базы.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» предполагает, что государство сможет корректировать границы действующих территорий заповедников, национальных парков, ботанических садов и памятников природы.

Правительство сможет менять границы ООПТ в случае, если это необходимо для создания объектов обороны и безопасности — Минобороны сможет устанавливать свои режимы разрешенного использования земель независимо от их категорий. Также государство получит право размещать в заповедниках объекты, необходимые для социально-экономического развития регионов, или менять границы территорий при утрате ООПТ охранного статуса по естественным причинам.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в конце 2025 года. Регулирование по видоизменению границ действующих охраняемых территорий было возможно до 1995 года, однако после принятия ФЗ «Об ООПТ» мера стала невозможной.