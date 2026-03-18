Экс-главу финпалаты Лениногорского района уволили по утрате доверия

Председателя финансово-бюджетной палаты Лениногорского района Раиля Хамидуллина уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что в 2023–2025 годах Раиль Хамидуллин заключил договор аренды собственного автомобиля Kia Optima и использовал его одновременно в служебных и личных целях. Расходы на заправку и ремонт оплачивались за счет бюджета.

По данным прокуратуры, часть заявленных ремонтных работ фактически не выполнялась, при этом акты подписывались. Также автомобиль использовался в выходные и праздничные дни с оплатой топлива из бюджетных средств.

В октябре 2025 года господин Хамидуллин был уволен в связи с выходом на пенсию. Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить формулировку увольнения.

В отношении Раиля Хамидуллина возбуждено уголовное дело.

