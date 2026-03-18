В Оренбуржье ввели пониженные налоговые ставки по УСН для предпринимателей

В Оренбургской области введены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, работающих в социальной сфере и сфере IT-технологий. Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Законодательного собрания региона.

Согласно принятому закону, ставки по налогу устанавливаются на минимальном уровне: 1% с налогооблагаемой базы «доходы» и 5% с базы «доходы минус расходы» для указанных категорий предпринимателей. Для некоторых видов производственной деятельности ставка по базе «доходы минус расходы» снижена до 12,5%.

Меры направлены на стимулирование развития экономической деятельности в регионе, в том числе в ключевых отраслях. Принятие закона предполагает создание более благоприятных условий для бизнеса.

Действие закона распространяется на налоговый период 2026 года.

Андрей Сазонов