Председатель комиссии Общественной палаты Оренбургской области по вопросам образования, молодежной политики и добровольчества Артур Аллагулов избран членом Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Артур Аллагулов поблагодарил коллег за доверие и пообещал приложить усилия для представления интересов региона на федеральном уровне. Он отметил важность сотрудничества для реализации эффективных проектов и передачи успешных практик на национальный уровень.

Общественник является ветераном боевых действий, финалистом программы «Герои Оренбуржья». Он преподает историю и право в Оренбургском государственном педагогическом университете, имеет докторскую степень и является автором более 280 научных и методических работ. В 2001–2025 годах он работал в университете, с декабря 2025 года — директор ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж».

