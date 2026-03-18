МАК: бизнес-джет супругов Евсюковых разбился в Афганистане из-за нехватки топлива

Крушение частного самолета Falcon 10 в Афганистане в 2024 году, в котором погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы, произошло из-за закончившегося в полете топлива. Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК), составленного по итогам расследования.

Согласно отчету, крушение произошло при выполнении вынужденной посадки вне аэродрома в горной местности. «Необходимость…, наиболее вероятно, была обусловлена последовательным самовыключением двух двигателей в полете из-за полной выработки топлива», — отмечается в документе (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, среди сопутствующих факторов в отчете названы недостаточная подготовка экипажа для проведения предполетных расчетов и безопасного выполнения полетов по навигационному оборудованию самолета Falcon 10. Также, по версии МАК, либо экипаж не выдержал оптимальный по расходу топлива режим полета, либо его расход был повышен из-за износа узлов двигателя в ходе длительной эксплуатации. Кроме того, пилоты не приняли своевременного решения о посадке и поздно проинформировали диспетчеров в Душанбе об аварийной ситуации, что не позволило приземлиться на ближайшем аэродроме в Таджикистане.

В январе 2024 года авиарейс частного самолета Falcon 10 зафрахтовал бизнесмен Анатолий Евсюков. Самолет должен был эвакуировать его с супругой в Россию из Таиланда, где они отдыхали вместе с сыном Виталием. Во время отдыха госпожа Евсюкова тяжело заболела. Ее муж договорился о госпитализации в московскую больницу им. Боткина.

20 января Falcon 10 перестал выходить на связь. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. Находившиеся на борту врачи Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также два пилота Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев выжили, не получив серьезных травм. Супруги Евсюковы погибли. Росавиация аннулировала свидетельства пилотов. По данным ведомства, летчики подделали документы о прохождении обучения управлению бизнес-джетом, а на борту не было выполнено более 15 обязательных работ по техобслуживанию