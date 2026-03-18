Marriott попал под атаку
В Краснодаре беспилотники атаковали жилые дома и гостиницу
Власти Краснодара подсчитывают ущерб от воздушной атаки, которая началась в ночь на 18 марта и затем продолжалась в течение дня. Над территорией края было зафиксировано более шестидесяти БПЛА, основной удар пришелся на краевой центр. В результате попадания беспилотника в жилой дом погибла женщина. На стоянке возле отеля Marriott повреждены несколько автомобилей.
Последствия атаки БПЛА в Краснодаре
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Первая информация о падении обломков БПЛА на жилые объекты в Краснодаре появилась Telegram-канале главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Губернатор сообщил, что из-за пожара погиб человек. Мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал родителям не отправлять детей в школы и детские сады.
По данным краевого оперштаба, обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам.
Пострадали жилые дома, в том числе многоквартирные, медицинский центр и ресторан. В результате падение обломков БПЛА повреждены крыши и фасады. Сигналы воздушной опасности также звучали в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе.
Около одиннадцати часов утра возле отеля Marriott в центре Краснодара улица, ведущая на парковку, была перекрыта лентой, рядом дежурили полицейские в касках.
В остальном Marriott выглядел как обычно — гости входили в фойе с чемоданами, у входа ожидали два автобуса футбольного клуба «Краснодар». Администратор на ресепшене на вопрос корреспондента “Ъ”, повлияло ли ночное происшествие на работу отеля, посовещавшись с руководством, сообщила: «Оставьте контакт, вам позвонят». За это время въезд на парковку открыли.
«Я на соседней улице живу, в пять часов утра как бабахнуло! Наш дом весь затрясся. Но большого пожара я не видел. Еще саперы проходили, в защитных костюмах»,— рассказал мальчик со скейтом в руках.
На просторной площадке стояли десятка полтора машин. Почти все пострадали, но повреждения были не слишком значительные — треснувшие лобовые стекла, оторванные бамперы.
Второй участок стоянки, непосредственно примыкающий к гостинице Marriott, пострадал серьезнее. Здесь можно было увидеть разломанные мусорные контейнеры и два сильно поврежденных автомобиля со следами копоти. Гостиница «Marriott Краснодар 5*» недавно попала в поле зрения СМИ в связи с судебным процессом об изъятии в казну имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его родственников. Антикоррупционный иск в Ленинский райсуд Краснодара направила Генпрокуратура РФ. По данным надзорного ведомства, господин Исаев использовал свои депутатские полномочия для незаконного обогащения, что дало ему возможность реализовать крупные проекты, в том числе строительство 21-этажного здания гостинцы в центре Краснодара. Основной владелец здания — компания «Центр-Отель», принадлежащая сыну экс-депутата Денису Исаеву, который также привлечен в процесс в качестве ответчика. Прокуратура требует обратить ООО «Центр-Отель» в доход государства.
