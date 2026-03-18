Marriott попал под атаку

Власти Краснодара подсчитывают ущерб от воздушной атаки, которая началась в ночь на 18 марта и затем продолжалась в течение дня. Над территорией края было зафиксировано более шестидесяти БПЛА, основной удар пришелся на краевой центр. В результате попадания беспилотника в жилой дом погибла женщина. На стоянке возле отеля Marriott повреждены несколько автомобилей.

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Последствия атаки БПЛА в Краснодаре

Первая информация о падении обломков БПЛА на жилые объекты в Краснодаре появилась Telegram-канале главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Губернатор сообщил, что из-за пожара погиб человек. Мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал родителям не отправлять детей в школы и детские сады.

По данным краевого оперштаба, обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам.

Пострадали жилые дома, в том числе многоквартирные, медицинский центр и ресторан. В результате падение обломков БПЛА повреждены крыши и фасады. Сигналы воздушной опасности также звучали в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе.

Около одиннадцати часов утра возле отеля Marriott в центре Краснодара улица, ведущая на парковку, была перекрыта лентой, рядом дежурили полицейские в касках.

В остальном Marriott выглядел как обычно — гости входили в фойе с чемоданами, у входа ожидали два автобуса футбольного клуба «Краснодар». Администратор на ресепшене на вопрос корреспондента “Ъ”, повлияло ли ночное происшествие на работу отеля, посовещавшись с руководством, сообщила: «Оставьте контакт, вам позвонят». За это время въезд на парковку открыли.

«Я на соседней улице живу, в пять часов утра как бабахнуло! Наш дом весь затрясся. Но большого пожара я не видел. Еще саперы проходили, в защитных костюмах»,— рассказал мальчик со скейтом в руках.

На просторной площадке стояли десятка полтора машин. Почти все пострадали, но повреждения были не слишком значительные — треснувшие лобовые стекла, оторванные бамперы.