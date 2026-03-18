Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования Минэкологии региона о взыскании с исполнительного комитета Лениногорского района 623 тыс. руб. ущерба, причиненного почве в результате размещения несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Суд взыскал с исполкома Лениногорского района 623 тысячи рублей за свалки

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Нарушения были выявлены в Письмянском сельском поселении. Площадь свалок составила 375 и 594 кв. м, объем — 375 и 891 куб. м соответственно.

Ведомство направило претензию с требованием устранить нарушения и возместить ущерб, однако ее не исполнили.

Анна Кайдалова