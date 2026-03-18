Рейд по пресечению незаконной торговли провели в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга совместно с сотрудниками полиции провели совместный рейд по пресечению незаконной торговли в центре города. Как отметили в мэрии, с наступлением теплых дней недобросовестные предприниматели установили на улицах города мобильные торговые объекты по продаже кофе, сладкой ваты, цветов и игрушек. Подобная торговля и предоставление услуг осуществляются незаконно и превращают центр города в стихийный рынок.

Как следствие — отсутствует контроль качества продукции. При этом торговцы не оформляют договор аренды участков.«Муниципалитет создал все условия для легальной работы. Те, кто выходит торговать "где удобно", делают это сознательно, нарушая закон. Мы провели заключительную разъяснительную работу. Предупреждения были доведены до всех. С сегодняшнего дня – ежедневные рейды и изъятие незаконного оборудования. Без исключений»,— отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Он добавил, что на нарушителей будут составлять протоколы по статье 10 Закона Свердловской области № 52-ОЗ.

В ходе рейда были проведены разъяснительные беседы с торговцами цветами на улице Вайнера, а в районе пешеходной эспланады пресекли торговлю игрушками — на нарушителей был составлен протокол об административном правонарушении.

Полина Бабинцева