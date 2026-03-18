Суд обязал исполком поселения в Татарстане озеленить участок

Суд удовлетворил требования Минэкологии Татарстана к исполнительному комитету Круглопольского сельского поселения о восстановлении земельного участка после добычи общераспространенных полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Установлено, что после завершения работ по добыче ископаемых не провели рекультивацию территории, что противоречит требованиям природоохранного законодательства. Ранее в адрес исполкома направлялось предостережение, однако нарушения устранены не были.

В результате суд обязал провести рекультивацию участка в течение шести месяцев.

Анна Кайдалова