Минздрав Удмуртии ответил на жалобу жительницы Сарапула на нехватку оборудования

Минздрав Удмуртии прокомментировал жалобу местной жительницы на отсутствие оборудования в новой поликлинике в Сарапуле и невозможность пройти диспансеризацию в одном месте. Горожанка Светлана Б. написала сообщение под анонсом прямой линии мэра Виктора Шестакова во «ВКонтакте».

Среди прочего жительница пожаловалась на невозможность сделать флюорографию, маммографию, компьютерную томографию и МРТ. «В текущий момент осуществляется подготовка необходимой документации для ввода в работу отделения рентгенологии и томографии»,— говорится в ответе ведомства.

В минздраве пояснили, что ввод в эксплуатацию тяжелой медицинской техники — многоэтапный процесс, включающий лицензирование и оформление разрешительной документации. В рамках оснащения поликлиники было поставлено более 4 тыс. единиц медоборудования.

Напомним, новая четырехэтажная поликлиника в Сарапуле была открыта в середине декабря. Она рассчитана на 500 посещений в смену. В учреждении развернуты 15 терапевтических участков, центр амбулаторной онкологической помощи, инфекционное отделение и отделение медицинской реабилитации. Поликлиника обслуживает 12 терапевтических участков с охватом более 23 тыс. жителей Сарапула.