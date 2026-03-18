МИД России осудил удар США и Израиля вблизи АЭС «Бушер» в Иране

Россия решительно осуждает безответственный и неприемлемый ракетный удар по внутреннему периметру АЭС «Бушер» в Иране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Израиль и США должны прекратить «агрессивную кампанию» против Исламской Республики и не создавать угрозы для российских граждан, работающих на станции.

«Мы ожидаем недвусмысленного осуждения данного вопиющего инцидента со стороны МАГАТЭ, под чьими гарантиями находится АЭС "Бушер". Мы рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и прежде всего государств Персидского залива, которые могут пострадать в первую очередь»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Организация по атомной энергии Ирана сообщала, что 17 марта территория АЭС «Бушер» подверглась обстрелу. Как уточнил «Росатом», удар был нанесен «в непосредственной близости от действующего энергоблока». На территории станции работают 480 сотрудников российской госкорпорации.

Лусине Баласян