Не оставили и марок

В Челябинской области арбитражный суд обратил в собственность государства 16 товарных знаков группы компаний «Ариант». На заседании 18 марта удовлетворены соответствующие требования судебного пристава Анны Кирилловой. Каждый товарный знак оценили в 28,5 тыс. руб., общая стоимость марок составила 456 тыс. руб. Группа компаний «Ариант», которой владеет семья бизнесмена Александра Аристова, в апреле 2024 года лишилась четырех крупных активов. Тогда по иску Генпрокуратуры национализировали агрофирмы «Ариант», «Южная», компании «Кубань-Вино» и «ЦПИ – Ариант». Росимущество дважды пыталась продать права на товарные знаки. По мнению экспертов, при их оценке учитывали расходы на создание бренда, а не его ценность. На продажу продукции «Арианта» смена правообладателя значительно не повлияет.



Товарные знаки, которыми через группу компаний «Ариант» владели члены семьи Александра Аристова, перешли в собственность государства. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области 18 марта по иску судебного пристава. Информация размещена в картотеке дел.

Ответчиком по иску выступила группа компаний «Ариант». Она владела и управляла агрофирмами «Южная» и «Ариант», ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край) и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», пока их не национализировали в 2024 году. До сегодняшнего дня ГК «Ариант» при этом оставалась правообладателем товарных знаков, ставших предметом спора.

Заявление об обращении 16 товарных знаков в доход РФ было подано 28 августа прошлого года. Истцом стала судебный пристав Алла Кириллова. Она курирует исполнительное производство в отношении экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта» о взыскании ущерба в 49,5 млрд руб.

Согласно документам суда, стоимость каждого товарного знака оценена в 28,5 тыс. руб. Общая сумма, которую судебный пристав намерена получить для возмещения ущерба, составляет 456 тыс. руб.

В реестре Федерального института промышленной безопасности указано, что большая часть товарных марок зарегистрирована на алкогольную продукцию (Golden Fox, Glen Fox, Bullfinch, Glen Lark, Famous Bullfinch, Famous Fox и многие другие). Под этими брендами «Ариант» намеревался выпускать виски. В 2023 году компания объявила о планах построить в Челябинске отдельное предприятие для этих целей. Предварительный размер инвестиций составлял 1 млрд руб. Предполагалось, что завод сможет выпускать до 6 млн бутылок виски в год. Запустить производство планировалось в первом квартале 2024 года. Однако процесс остановился из-за национализации.

Росимущество в прошлом году дважды пыталось продать исключительное право на указанные товарные знаки. Сначала аукционы объявили в апреле. Тогда стоимость каждого знака составляла 45,6 тыс. руб. Однако покупателей так и не нашлось. Повторные торги объявили в июле. Цена за каждый товарный знак снизилась до 38,7 тыс. руб. Но и во второй раз аукционы не состоялись.

Четыре компании холдинга «Ариант» стали собственностью России в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК — Юрия Антипова и Александра Аристова и их родственников. В счет этой суммы надзорное ведомство и потребовало изъять агрофирму «Южная» и ООО «Кубань-Вино» в Краснодарском крае, а также челябинские активы — агрофирма «Ариант» и «Центр пищевой индустрии – Ариант».

Александр Аристов и Юрий Антипов в 2012-2020 годах вместе владели Урало-Сибирской металлургической компанией (УГМК). В ее состав входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод» и «Метагломерат», а также группа компаний «Ариант». В 2020 году предприниматели разделили бизнес. Семье Аристова перешла структура «Арианта», а господину Антипову — металлургические предприятия. В феврале 2024 года Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы» и «Серовский завод ферросплавов» также передали во владение государства по иску Генпрокуратуры.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский рассказал, что после смены правообладателя товарных знаков для оптовиков и ритейлеров ничего не поменяется. «После внесения изменений в регистрационное свидетельство, владельцем товарных знаков станет государство. Оно вправе по своему усмотрению распоряжаться ими. Это касается и реализации товаров с их использованием. Для реализации уже произведенной переданной оптовикам и ритейлерам продукции риски минимальные. Какие-то существенные проблемы могут возникнуть с продукцией, которая введена в оборот в период, когда решение суда вступило в силу, а изменения в регистрационное свидетельство, подтверждающее факт перехода прав, не внесено. Гипотетически в отношении такой продукции государство может добиваться изъятия их продажи»,— отметил эксперт.

По его словам, при оценке стоимости товарных знаков вероятнее всего учитывали траты правообладателя на создание бренда. «Это наиболее примитивный способ оценки. Он позволяет за счет бухгалтерской документации установить размер расходов с точностью до копейки, но не дает вообще никакого представления о ценности бренда с точки зрения его узнаваемости. Учитывая оценку товарных знаков в 28,5 тыс. руб., предположу, что именно такой способ и использовался»,— поделился Илья Жарский.

Ольга Воробьева