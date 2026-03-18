Ректор самарского института культуры займется креативной индустрией в Москве

Ольга Наумова покидает пост ректора Самарского государственного института культуры (СГИК). Об этом она сообщила в социальной сети «Вконтакте» 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Наумова решила уйти с должности до начала аттестации в Министерстве культуры Российской Федерации и до проведения выборов нового ректора. Она занимала пост исполняющего обязанности ректора с января 2020 года, официально была назначена на эту должность 25 мая 2021 года.

Ольга Наумова отметила, что со следующей недели начнется новый этап в ее карьере, связанный с работой в управленческой команде московского образования и задачами в сфере креативных индустрий. В ближайшее время будет объявлено, кто будет исполнять обязанности руководителя СГИКа.

Георгий Портнов