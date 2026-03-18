В Самарской области суд вынес приговор по делу о похищении женщины четырьмя жителями

Суд признал виновными четырех жителей Самарской области в возрасте от 30 до 47 лет, которые в зависимости от роли и степени участия каждого совершили преступления по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «в, г» ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Как установили следствие и суд, 22 ноября 2024 года подсудимые похитили из подъезда дома 36-летнюю женщину. Причиной послужил конфликт фигурантов дела с ее сожителем. Похитители насильно посадили потерпевшую в автомобиль, угрожая ей ножом, после чего скрылись с места преступления. Потерпевшую освободили в тот же день сотрудники правоохранительных органов.

Один из фигурантов в 2024 году также вымогал деньги у местного жителя, другому мужчине он причинил телесные повреждения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет. Один из фигурантов будет отбывать наказание в колонии-поселении, а остальные — в колониях строгого и особого режимов.

Руфия Кутляева