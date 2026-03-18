В Татарстане разработали ИИ-сервис для ускорения создания катализаторов

В Институте ИИ Университета Иннополис создали программный комплекс на базе искусственного интеллекта, позволяющий ускорить разработку катализаторов для нефтегазовой и водородной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба университета.

По данным разработчиков, система способна обрабатывать 1 млн структур катализаторов в год, ускоряя вычисления в 1000–5000 раз и снижая затраты на исследования примерно на 40%. Срок разработки новых катализаторов при этом может сократиться с 5–7 лет до 1–2 лет.

Программный комплекс объединяет модели глубокого обучения и микрокинетическое моделирование, что позволяет не только прогнозировать энергетические характеристики, но и рассчитывать скорости реакций и выход продуктов для ряда промышленных процессов.

Анна Кайдалова