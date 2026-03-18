Екатеринбуржца арестовали по обвинению в убийстве брата

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю Егору Батищеву, обвиняемому в убийстве младшего брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Он пробудет в СИЗО до 15 мая 2026 года.

Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга

Как ранее сообщали в СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, преступление произошло в период с 10 по 15 марта. В квартире на улице Мира в Екатеринбурге между 37-летним обвиняемым и его 32-летним братом произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес родственнику несколько ударов твердым тупым предметом по голове. Потерпевший скончался на месте.

После этого, как считают следователи, обвиняемый спрятал тело в самодельной деревянной конструкции и покинул квартиру. Позднее он вернулся и сообщил о случившемся матери, проживавшей там же. После поступления информации в правоохранительные органы мужчину задержали.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, конфликт между братьями носил затяжной характер. Ранее обвиняемый обращался в правоохранительные органы с заявлением о насилии со стороны погибшего. «Тем не менее когда произошла очередная семейная разборка, завершившаяся братоубийством, подозреваемый, вероятно, болезненно перенес случившееся и даже пытался причинить вред себе, но от явной гибели его спасли прохожие, которые вызвали для него бригаду "неотложки"», — рассказал полковник Горелых.

Полиа Бабинцева