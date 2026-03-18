Ленобласть выделит жителям на газификацию более 3 млрд рублей субсидий

Бюджет Ленобласти выделит более 3 млрд рублей субсидий жителям региона на газификацию до 2028 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2026 году к газу планируется подключить 14 населенных пунктов в двух крупных районах Ленобласти. В Тосненском районе будет построен межпоселковый газопровод до деревень Малое Переходное, Большое Переходное, Сустье-Конец с отводом на Коркино, Ямок, Заволожье и Русскую Волжу. В Выборгском районе — газопровод к микрорайонам Калининский и Харитоновский Выборга, поселкам Новинка, Большое Поле с отводами на Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье. Помимо этого, газ придет в Высоцк, Приморск, Житково, Вещево и Глебычево.

Также запланирована газификация станции Громово, поселков Громово, Севастьяново и Кузнечное в Приозерском районе; поселка Сарка в Тихвинском районе; кварталов Ленрыба, Краколье и Судоверфь в Кингисеппском районе.

С начала 2026 года в Ленобласти подключено к газу почти 3 тыс. домовладений. За 5 лет в регионе газифицирован 141 населенный пункт.

Валерия Образцова