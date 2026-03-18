Уровень Цимлянского водохранилища остается на 2,6 м ниже нормы

Уровень Цимлянского водохранилища по состоянию на 17 марта составил 33,41 метра и остается на 2,6 метра ниже нормального подпорного уровня. Для достижения нормальной отметки необходимо добавить 6,24 куб. км воды. Об этом сообщает пресс-служба Южного филиала «ВНИРО».

В то же время приток в водохранилище увеличился до 615 куб./с, а с начала года составил более 2 куб. км. Однако темпы наполнения отстают от показателей 2024 и 2025 годов. За три месяца через гидроузел сбросили немногим более 1 куб. км воды.

На встрече рабочей группы специалисты решили сохранить режим попусков до тех пор, пока температура воды на Нижнем Дону не достигнет 9-10°C. Именно в этот период начинается нерест проходных и полупроходных рыб Азово-Донского района. В бассейне реки началось весеннее половодье с низкой интенсивностью в верхней и средней частях. В нижнем течении Дона снеготаяние практически завершилось. Температура поверхности воды в реке и прибрежной части Азовского моря на 16 марта колебалась от 3,6°C до 5,8°C. Таким образом, акватория полностью освободилась ото льда.

Дальнейший режим работы водохранилища скорректируют после получения уточненного прогноза притока воды от Северо-Кавказского управления гидрометеорологии.

