Жителя Ижевска осудили за переводы нежелательному духовному центру в Украине

Ленинский райсуд Ижевска признал 48-летнего местного жителя виновным по делу о финансировании украинской нежелательной организации (ст. 284.1 УК, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в период с 6 декабря 2022-го 27 сентября 2023 года фигурант, достоверно зная о том, что деятельность Всеукраинского духовного центра «Возрождение» и одноименного благотворительного фонда имени Владимира Мунтяна признана в РФ нежелательной, перечислял на их счета денежные средства. Переводы обвиняемый делал через мобильный. Общая сумма финансирования — 39,9 тыс. руб.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил обвиняемому 300 часов обязательных работ. Кроме того, было принято решение о конфискации мобильного телефона осужденного как «орудия преступления».