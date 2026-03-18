Краснооктябрьскую администрацию обязали создать похоронную службу

Администрацию Краснооктябрьского округа Нижегородской области по иску прокуратуры обязали создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. Решение в силу пока не вступило, сообщили в Сергачском межрайонном суде 18 марта.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На территории округа расположено 30 муниципальных кладбищ. Суд признал незаконным бездействие чиновников, которые не принимали меры по созданию муниципальной похоронной службы. Из-за этого в нарушение федерального законодательства у граждан не было возможности проводить погребение безвозмездно в соответствии с гарантированным перечнем услуг.

В ноябре 2025 года главе МСУ внесли представление, однако нарушения так и не устранили. Теперь создать службу администрация должна будет в течение шести месяцев после вступления решения в силу.

Галина Шамберина