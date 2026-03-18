В государственную собственность возвращен участок берега реки Мостовая

Орджоникидзевский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры, признав отсутствие права частной собственности на часть земельного участка, расположенного в границах берега реки Мостовая. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поводом для обращения прокурора с иском в суд стали результаты проверки, в ходе которой установлено, что земельный участок, принадлежащий частному лицу, сформирован за счет земель водного фонда реки Мостовая и располагается в границах береговой полосы, что запрещено законом. В пределах участка также построен забор, затрудняющий проход людей к воде.

Судебным решением право частной собственности на земельный участок площадью 233 кв. м, находящийся в границах реки Мостовая, признано отсутствующим. На ответчика также возложена обязанность демонтировать часть ограждения. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.