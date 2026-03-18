«Тольяттиазот» инициировал научно-исследовательскую деятельность для школьников

«Тольяттиазот» провёл пятый этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ», в рамках которого состоялся конкурс научно-исследовательских работ «Открой в себе химика», а также награждение победителей по итогам предыдущих туров. В мероприятии приняли участие команды 12 образовательных организаций Тольятти и муниципального района Ставропольский.



Защита научно-исследовательских работ, темы которых были разработаны сотрудниками Компании, прошла в лекционной аудитории ТОАЗа в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). В течение нескольких месяцев старшеклассники опытным путём изучали влияние минеральных удобрений на урожайность, особенности технологических процессов и рациональное использование отходов и сточных вод, включая экологические аспекты.

Оценивало представленные работы жюри, председателем которого выступил кандидат технических наук, директор института машиностроения, химии и энергетики ТГУ Павел Мельников. Наряду с исследовательскими характеристиками и оригинальностью содержания проектов в фокусе внимания экспертов находились уровень мастерства публичного выступления и аргументированность ответов на дополнительные вопросы.

По итогам полученных баллов первое место заняла команда школы №75, которая подготовила научно-исследовательскую работу «Влияние азота, фосфора и калия на рост и развитие растений». Серебряными призёрами стали старшеклассники школы села Зеленовки с проектом «Определение выноса минеральных элементов из почвы». Третье место — у школы села Васильевки и темы «Способы предотвращения слёживаемости минеральных удобрений». Авторы лучших работ будут приглашены в профильную смену ТОАЗа на базе Самарского регионального центра для одарённых детей «ВЕГА».

После очного этапа защиты состоялось награждение тройки лидеров в конкурсе видеороликов «Я бы в химики пошёл», где команды рассказывали о ключевых профессиях «Тольяттиазота» с помощью коротких клипов. Пьедестал почёта заняли гимназия №35, школы №15 и №14.

Все победители в индивидуальном и командном зачётах, включая призёров олимпиады по химии, экологического диктанта и конкурса сочинений, были награждены ценными призами и наборами для подготовки к экзаменам. Достойные результаты участников позволили образовательным учреждениям повысить свой рейтинг в общей турнирной таблице проекта «Планета ТОАЗиЯ».

Евгений Митин, руководитель управления по внедрению инноваций в производстве АО «ТОАЗ»: В конкурсе научно-проектных работ, который был направлен на развитие интереса к исследовательской деятельности, для нас было важно не просто дать задание, а приоткрыть дверь в профессию. В темы работ мы закладывали те актуальные направления, которые развивает «Тольяттиазот» сегодня. Видя, с каким энтузиазмом команды из городских и сельских школ проводили опыты и с каким азартом отстаивали свои выводы, я уверен: у нас подрастает достойная смена, способная мыслить глубоко и системно, а также находить баланс между экологической ответственностью и производственной эффективностью, чему планомерно следует и сам ТОАЗ.