«Роза Хутор» представил возможности круглогодичного отдыха в горах на MITT 2026

Зимний сезон на курорте продлится до 12 апреля.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — одно из ключевых событий российской туристической отрасли. В этом году в ней приняли участие более 1000 компаний из 54 регионов России и 34 стран, включая Оман, Египет, Китай, Турцию, Малайзию и государства Африки. Курорт «Роза Хутор» представил на выставке возможности круглогодичного отдыха. За три дня работы MITT с его туристическим потенциалом познакомились около 14 000 посетителей.

«Участие в MITT традиционно становится для «Роза Хутор» возможностью продемонстрировать ключевые достижения. Этот сезон для нас особенный, курорту исполняется 15 лет. Сегодня мы располагаем крупнейшей в стране зоной катания: 105 километров трасс, 32 подъемника. В восьми пунктах проката доступно более 4000 комплектов оборудования. Горнолыжная школа курорта, где трудятся больше 200 инструкторов, недавно подтвердила соответствие международному стандарту ISIA. На территории курорта работают 27 отелей разных форматов и ценовых категорий», —рассказали в отделе продаж «Роза Хутор».

Несмотря на начало весны, сезон катания на курорте продолжается. Высота снежного покрова на отметках выше 2000 метров над уровнем моря достигает трех метров. Для тех, кто только осваивает горные лыжи и сноуборды, доступны специальные условия. В тариф «Начинаем кататься. Все включено» входят учебный ски-пасс, занятие с инструктором и прокат горнолыжного оборудования и одежды. А тариф «Учебный» предлагает доступ к пяти трассам легкого уровня протяженностью более четырех километров. Среди уникальных предложений «Роза Хутор» – катание под звездами, возможность встретить рассвет на трассе, фаст-трек, который обеспечивает приоритетный проход на склоны, и инновационная система Yeti.coach для совершенствования техники катания с помощью искусственного интеллекта. С 23 по 29 марта «Роза Хутор» примет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp.

«Сезон катания продлится до 12 апреля. В конце апреля «Роза Хутор» планирует открыть летний сезон. По традиции гостям будут доступны 64 километра пеших троп для походов по горам, парк водопадов «Менделиха», где можно увидеть семь водопадов, включая самый высокий в Сочи — «Золотой». Панорамные виды Кавказских гор открываются с обновленной смотровой площадки Роза Пик. Гостей ждет горный кемпинг «Нахазо»: на площади более трех гектаров на высоте 1900 метров над уровнем моря расположены 12 комфортных лоджей, баня, ресторан. Одной из новинок летнего сезона станет открытие колеса обозрения в Роза Долине», — сообщили на «Роза Хутор».

Посетители MITT оценили возможности отдыха в горах, приняли участие в розыгрышах и получили призы от курорта — от сувениров до сертификатов на проживание в отелях. Также гости смогли попробовать воду «Роза Хутор». Она добывается из скважины в месте залегания горных пород, которые служат естественным фильтром. На глубине вода насыщается минералами и микроэлементами. Благодаря содержанию кальция, магния и калия она способствует поддержанию нервной и кровеносной систем. Йод в составе помогает поддерживать гормональный баланс, процессы восстановления организма и работу мозга.

