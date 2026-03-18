В Самаре умер известный травматолог больницы имени Пирогова

Скончался травматолог-ортопед первой самарской городской больницы имени Пирогова Виктор Ломовской. Об этом сообщается на сайте лечебного учреждения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Руководство и коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким. Он был выдающимся человеком, врачом и наставником», — говорится в сообщении.

Виктор Ломовской трудился в больнице имени Пирогова свыше 36 лет. Прощание с ним пройдет в четверг, 19 марта, с 10:45 до 11:30 (MSK+1) в зале №2 похоронного дома №1 на улице Борской, 108.

Георгий Портнов