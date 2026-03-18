Умер бывший декан факультета международных отношений ННГУ Олег Колобов

Основатель и руководитель научной школы американистики и сравнительного анализа процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Олег Колобов умер 18 марта в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Нижегородском госуниверситете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ).

Отпевание состоится 20 марта в 11:00 в Вознесенском Печерском монастыре. Похороны пройдут на Бугровском кладбище.

Олег Колобов родился 26 июня 1948 года в селе Бестужево Арзамасского района Горьковской области. В 1972 году окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета (сейчас ННГУ) по специальности «История», в 2000 году — факультет управления и предпринимательства («Юриспруденция»), в 2007 году — факультет переподготовки и повышения квалификации («Политология»).

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Американо-израильские отношения в период подготовки и осуществления Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 года (1963-1967 гг.)». В 1989 году — диссертацию «Механизм формирования политики США по отношению к государству Израиль и арабским странам в 1947-1985 гг.», после чего получил ученую степень доктора исторических наук.

В 1987 — 2002 годах был деканом исторического факультета ННГУ, затем до 2012 года — деканом факультета международных отношений. С 2006 по 2012 годы был почетным консулом Чехии в Нижнем Новгороде.

Выступил автором более 500 научных статей, 56 научных монографий, 20 учебников, 45 пособий и 25 книг.