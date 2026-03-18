Пашинян призвал помочь беженцам из Карабаха обосноваться в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны должно поддержать армян, которые были вынуждены покинуть Нагорный Карабах в 2023 году. По его словам, в первую очередь нужно помочь им «выйти из состояния психологического поиска» и обосноваться в Армении.

«Мы должны сосредоточиться на помощи, поддержке всеми способами, чтобы они получили гражданство Республики Армения, обосновались в Армении и навсегда связали свою судьбу с Арменией. Это очень важно в политическом и психологическом плане»,— заявил Никол Пашинян на конференции «Инклюзивное развитие: достижения и задачи» (цитата по Armen Press).

Армянский премьер подчеркнул, что с 2023 года лично находится в контакте с беженцами из Карабаха, «знакомится с их проблемами». «С 2023 года из государственного бюджета Армении в рамках различных программ выделено около 145 млрд драмов на удовлетворение потребностей наших соотечественников, перемещенных из Карабаха»,— сказал Пашинян.

В результате азербайджанской военной операции, проведенной в сентябре 2023 года, непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. По данным армянского МВД, 115 тыс. этнических армян покинули регион, который полностью перешел под контроль Азербайджана.

Большинство беженцев перебрались в Армению, но до сих пор многие не могут получить гражданство республики, необходимое в том числе для участия в жилищной программе. МВД страны объясняет длительность рассмотрения заявок (более 90 дней) резким ростом их количества. На февраль 2026 года гражданство получили около 30 тыс. переселенцев. Как писала газета «Грапарак», сами беженцы жалуются, что власти намеренно затягивают этот процесс, «выявляя формальные нарушения и месяцами не рассматривая заявления».

Лусине Баласян

