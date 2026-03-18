Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комплекс «Самара Космическая» планируют открыть после реконструкции через год

Ввод музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» в эксплуатацию запланирован на I–II квартал 2027 года. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, сейчас специалисты выполняют армирование лифтовых шахт на уровне -1 этажа. В правой части будущего здания планетария смонтирована опалубка перекрытия, следующий этап — его армирование.

На минус втором этаже будет размещен конференц-зал. Минус первый этаж займут кафе и гардероб. Оба этажа будут включать экспозиционные пространства.

Руфия Кутляева