В прошлом году штрафы за сокрытие номеров на платных парковках превысили 2 млн рублей

Сегодня на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о мероприятиях, направленных на снижение количества транспортных средств с закрытыми номерами, размещенных на платных парковках общего пользования.

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Евгений Радостев рассказал, что по итогам 2025 года составлено 1245 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 1330 постановлений. Общая сумма штрафов составила 2,097 млн руб., добровольно оплачено 1,8 млн руб.

Депутаты рекомендовали администрации разработать план мероприятий на 2026 год и отчет по его реализации представить в комитет по городскому хозяйству.