«Экоакватория» не вышла из берегов

Южно-Уральское управление Росприроднадзора не смогло заставить компанию «Экоакватория» закрыть и рекультивировать первую очередь мусорного полигона под Бирском. Надзорное ведомство настаивает, что срок эксплуатации переполненного объекта давно закончился, а его дальнейшее использование вредит экологии. Суды двух инстанций не нашли в работе полигона каких-либо нарушений, а также пояснили, что рекультивировать его отдельные части не представляется возможным. Это не первый случай, когда Росприроднадзор безуспешно пытается заставить операторов перестать принимать мусор в один котлован — в прошлом году ведомство проиграло в спорах с белорецким «Сервис-Уют».

Суды отказались закрывать мусорный полигон под Бирском

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суды отказались закрывать мусорный полигон под Бирском

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который не стал обязывать уфимскую фирму «Экоакватория» закрывать первую очередь полигона под Бирском. С таким требованием в суд обращалось Южно-Уральское управление Росприроднадзора.

Мусорный полигон в 5 км от центра Бирска построен в 2005 году, им владеет республиканская компания «Табигат», а с 2023 года объект арендует «Экоакватория». Проектная вместимость составляет 390,3 тыс. куб. м. Заполнение свалки предполагалось в три очереди: в течение семи лет планировалось уместить 140,1 тыс. куб. м отходов в первый котлован, потом перейти к эксплуатации второй ямы и, наконец, объединить их в холм высотой до 17,4 м. На заполнение всего полигона проект отводил 20 лет.

Управление Росприроднадзора пришло к выводу, что к июлю 2024 года первая очередь полигона была заполнена уже на 286,8 тыс. куб. м, что в два раз превышает проектную мощность. Несмотря на это, а также на то, что расчетный срок заполнения котлована истек еще в 2012 году, полагают в ведомстве, «Экоакватория» продолжила складировать мусор, так и не начав эксплуатацию второй и третьей очереди.

По мнению природоохранного ведомства, деятельность полигона не только нарушает проектную документацию, но и причиняет вред окружающей среде. Из-за этого Росприроднадзор обратился с исковым заявлением в арбитражный суд Башкирии, где требовал вывести первую очередь объекта из эксплуатации и в течение года рекультивировать участок, занятый котлованом.

С требованиями ведомства не согласился не только оператор полигона, но и собственник, а также прокуратура Башкирии.

Суд первой инстанции не нашел в деятельности «Экоакватории» нарушений закона и отклонений от проекта. Кроме того, по мнению суда, не превышены и объемы размещенных отходов. Отдельно суд подчеркнул, что проект не предусматривает возможности отдельного вывода из эксплуатации первой очереди полигона и ее рекультивации.

В апелляционной жалобе Росприроднадзор, в частности, отмечал, что закон не запрещает поэтапную рекультивацию полигонов. Доказательств переполненности котлованов не обнаружила и апелляционная коллегия. Закрытие и рекультивация первой очереди, пояснил суд, потребует остановки работы всего полигона.

Как сообщал «Ъ», в прошлом году Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора предъявляло аналогичные требования к компании «Сервис-Уют», которая эксплуатирует полигон под Белорецком. Но и в том случае арбитражные суды не нашли поводов удовлетворять требования ведомства (см. «Ъ» от 25 июля и 9 октября 2025 года). В Росприроднадзоре в ответ на запрос «Ъ» тогда заявляли о намерении оспорить решения в кассационной инстанции, однако спустя почти полгода с принятия последнего судебного акта разбирательства продолжения не получили.

«По делу не проводилось экспертиз, а управление Росприроднадзора не доказало основание своего иска — достижение проектных показателей полигоном ТКО, где в ходе эксплуатации не заполнена даже первая очередь из трех. При этом, из-за особенностей расположения объектов, чтобы начать рекультивацию пришлось бы полностью закрыть весь полигон, что выводит из строя важный для экономики объект,— отметил адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский. — Судами установлено только одно нарушение - превышение установленного срока эксплуатации полигона, что в указанных обстоятельствах не существенно, и объясняется просто медленной заполняемостью полигона. При таких обстоятельствах прекращать эксплуатацию работающего объекта и начинать дорогостоящую и долгую рекультивацию не было никаких оснований».

Идэль Гумеров