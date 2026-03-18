В здании колледжа искусств в Марий Эл обрушилась часть крыши

В Йошкар-Оле частично обрушилась крыша в спортивном зале Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая, сообщает прокуратура Республики Марий Эл. По факту происшествия организована проверка. О пострадавших не сообщается.

Здание, в котором произошло обрушение, относится к объектам культурного наследия. Прокуратура даст оценку соблюдению требований по содержанию и эксплуатации здания. В ведомстве подчеркнули, что прокуратура уже напоминала региональным министрам об ответственности в случае непринятия мер по уборке снега и наледи с крыш подведомственных зданий и предостерегла их от нарушения требований законодательства.