Захарова: конфликт вокруг Ирана угрожает глобальной энергобезопасности

Затягивание конфликта вокруг Ирана угрожает взлетом цен на нефть и глобальной энергобезопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Такая концентрация ресурсов и маршрутов сбыта делает мировой рынок уязвимым перед лицом дестабилизации ситуации в регионе, что напрямую угрожает глобальной энергобезопасности»,— сказала дипломат.

По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке ввел рынки нефти и газа в состояние турбулентности и уже нанес существенный ущерб мировой экономике.

Обострение ситуации в Ормузском проливе возникло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Во время июньских ударов республика только грозила перекрыть маршрут, а в конце февраля текущего года фактически ограничила судоходство в этом районе.

Регулярные атаки на танкеры, пытающиеся перевезти нефть и СПГ через Ормузский пролив, осложняют импорт энергоносителей в США и Европу. Кризис привел к резкому скачку цен на топливо. По данным на утро 18 марта, нефть марки Brent торгуется по $102,19 за баррель.

Анастасия Домбицкая