Захарова: конфликт вокруг Ирана угрожает глобальной энергобезопасности
Затягивание конфликта вокруг Ирана угрожает взлетом цен на нефть и глобальной энергобезопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Такая концентрация ресурсов и маршрутов сбыта делает мировой рынок уязвимым перед лицом дестабилизации ситуации в регионе, что напрямую угрожает глобальной энергобезопасности»,— сказала дипломат.
По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке ввел рынки нефти и газа в состояние турбулентности и уже нанес существенный ущерб мировой экономике.
Обострение ситуации в Ормузском проливе возникло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Во время июньских ударов республика только грозила перекрыть маршрут, а в конце февраля текущего года фактически ограничила судоходство в этом районе.
Регулярные атаки на танкеры, пытающиеся перевезти нефть и СПГ через Ормузский пролив, осложняют импорт энергоносителей в США и Европу. Кризис привел к резкому скачку цен на топливо. По данным на утро 18 марта, нефть марки Brent торгуется по $102,19 за баррель.