В Удмуртии запустили сервис для заказа ряда справок для детей через «Госуслуги»

Жители Удмуртии получили возможность оформить ряд медицинских документов на детей через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Через сервис можно получить следующие медицинские документы:

Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятия физической культурой

Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по учетной форме 291/у

Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по учетной форме 070/у

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова, ранее родителям приходилось записываться к педиатру для получения бумажной справки. Она обратила внимание, что услуга доступна только для здоровых детей, прошедших профилактический медосмотр в текущем году и не находящихся на больничном. При несоблюдении этих требований медорганизация вправе отказать в выдаче документа в электронном формате.

Первый заместитель министра цифрового развития республики Рамиль Рязапов отметил, что для запуска услуги была разработана специальная форма заявления на «Госуслугах», которую могут заполнить как законные представители ребенка, так и подростки старше 15 лет.

«В рамках реализации этого проекта медицинские кабинеты во всех дошкольных и общеобразовательных организациях Ижевска были оснащены защищенными рабочими местами, подключенными к Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»,— сказал Рамиль Рязапов. После оформления справка будет доступна медработнику образовательной организации.