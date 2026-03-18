«Сибур» вложит 11 млрд рублей в линию катализаторов в Казани
Компания «Сибур» планирует в 2027 году пустить в Казани первую линию производства катализаторов для нефтехимии. Инвестиции на этом этапе превысят 11 млрд руб., сообщил РБК Татарстан со ссылкой на гендиректора научно-исследовательского центра Ильназа Зарипова.
«Сибур» вложит 11 млрд рублей в линию катализаторов в Казани
Также до конца текущего года ожидается открытие научно-исследовательского центра компании.
Оба объекта войдут в научно-производственный кластер на севере города, в который также включен «Казаньоргсинтез». Проект реализуется в рамках развития производств базовых полимеров, включая полиэтилен и полипропилен.
Научный центр объединит лаборатории и пилотные установки, что позволит ускорить разработку новых материалов. В кластере планируется создать около 400 рабочих мест.