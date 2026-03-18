В Красноярске вынесли приговор банде мошенников, похитившей 52 млн рублей

В Красноярске завершился суд по делу группы мошенников, обвиняемых в хищении почти 52 млн руб. Девять его участников получили от 3 лет 4 месяцев до 15 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре края.

По материалам дела, с декабря 2020-го по май 2023 года аферисты под предлогом трудоустройства подыскивали в интернете кандидатов на несуществующие вакансии в созданных ими же фирмах. После собеседования соискателей приглашали пройти стажировку с обязательным посещением офиса в Красноярске. Пообещав высокие доходы от торговли на финансовых рынках, злоумышленники убеждали кандидатов внести денежные средства на брокерские счета, подконтрольные участникам банды. При этом возможности самостоятельно вывести деньги обратно у потерпевших не было, сообщили в пресс-службе МВД России.

Участников преступной группы задержали в Уфе, где они продолжили аналогичную деятельность. У них изъяли около 1 млн руб., $17 тыс., три автомобиля, 39 банковских и 160 сим-карт, а также компьютеры, телефоны и носители электронной информации. Задержанных доставили в Красноярск. Следователи предъявили им обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организатору преступной группы дополнительно инкриминировали ст. 173 УК РФ о незаконном образовании юрлица.

Потерпевшими по делу были признаны 83 человека, которые потеряли в общей сложности около 52 млн руб.

Илья Николаев