ООО «Башкирэнерго» активно внедряет передовые технологии

ООО «Башкирэнерго» осваивает воздушное лазерное сканирование ЛЭП с использованием промышленного беспилотного воздушного судна (ПБВС).

ПБВС настраивается на автономный полет по заданному маршруту и с помощью LiDAR* создает точные 3D-модели воздушных линий электропередачи (ВЛ) и других объектов. Специальный софт позволяет определять габариты объектов, углы наклона, расстояния между заданными точками, рельеф и координаты, а также производить расчет площадей. Эти данные способствуют проведению высокоточной оценки технического состояния ВЛ и объектов в охранной зоне.

В ближайшей перспективе планируется внедрение технологии воздушного лазерного сканирования для автоматического определения объемов древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ.

*LiDAR - технология активного оптического сенсора, использующая лазерные импульсы для точного измерения расстояний до объектов и создания их трехмерных моделей.

ООО «Башкирэнерго»