В Башкирии усилили связь на родине олимпийской чемпионки

Связь четвёртого поколения (4G) стала доступна жителям и гостям старинного села Алегазово в Мечетлинском районе. Новое телекомоборудование в населённом пункте запустил МегаФон. Ранее до этих мест долетал слабый радиосигнал.



Село Алегазово существует с восемнадцатого века. Наиболее известная его уроженка — Наталья Лисовская, советская и российская толкательница ядра, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира. Сейчас здесь проживает около 1200 человек. Действуют средняя школа, врачебная амбулатория и дом культуры.

Технические специалисты оператора задействовали в населенном пункте средний диапазон частот. Такое решение дает оптимальную емкость сети для большого числа абонентов. После проведенных работ средняя скорость загрузки составляет 30 Мбит/c, а максимальная достигает 60 Мбит/с.

«Алегазово расположено в 12 километрах от районного центра Большеустьикинского и в 118 — от ближайшей железнодорожной станции в Красноуфимске. Надёжная мобильная связь упрощает местным жителям решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете», — отмечает директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Оператор ведет системную работу по расширению покрытия в малых населенных пунктах республики. В 2025 году только по программе проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) мобильный интернет на скорости 60 Мбит/c пришел в 39 поселений в различных районах региона.

