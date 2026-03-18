В Пермском крае заключен второй офсетный контракт с «Медисорбом»

Пермский производитель фармпродукции «Медисорб» заключил региональный офсетный контракт на поставку препарата «Севофлуран» для нужд учреждений здравоохранения Пермского края. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом минэке. В рамках контракта компания инвестирует в производство препарата не менее 100 млн руб. В результате в больничные организации региона поступит более 30 тыс. упаковок средства для ингаляционного наркоза. Срок действия контракта — 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили в АО «Медисорб», «Севофлуран» выпускается на предприятии с 2019 года и используется для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств. Его заказчиками выступили 38 краевых учреждений здравоохранения, в том числе краевая детская клиническая больница, городская клиническая больница им. Тверье и другие.

Напомним, первый офсетный контракт в Пермском крае был заключен с АО «Медисорб» в феврале этого года. Согласно ему фармацевтическое предприятие направит на модернизацию производства не менее 100 млн руб., а Пермский край на протяжении четырех лет будет гарантировать закупку более 1 млн упаковок лекарственных препаратов.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в ее продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек.