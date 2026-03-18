В Самаре генерал, депутат и врио замгубернатора подали документы на праймериз ЕР

Генерал Андрей Колотовкин, зампред Самарской губернской думы Александр Милеев и врио заместителя губернатора Александр Фетисов подали документы на предварительное голосование партии «Единая Россия». Об этом сообщает региональное отделение партии.

В «Единой России» отметили, что Андрей Колотовкин, который также является помощником губернатора Самарской области, стал первым, кто подал документы на участие в праймериз.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей по традиции пройдет через портал «Госуслуги». Она стартует 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование проведут с 25 по 31 мая.

Организаторы предварительного голосования «Единой России» пообещали сохранить преференции для участников СВО — «25% к полученному результату, возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы». Также всем кандидатам предстоит определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по списку. По итогам процедуры каждый кандидат обретет статус сторонника либо члена партии.

