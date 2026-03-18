Суд в Кузбассе обязал дроппера выплатить жертве мошенников 65 млн рублей

Центральный райсуд Прокопьевска рассмотрел иск прокурора Восточного административного округа Москвы в интересах гражданина К. — директора одного из институтов — о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере около 60 млн руб. Сообщение об этом размещено в аккаунте суда в соцсети «ВКонтакте».

Как установил суд, в разговоре с К. мошенники представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Обманом присвоив крупную сумму денег директора, они перевели средства на счета в нескольких банках. Как установило следствие, счета эти принадлежат жителю Прокопьевска.

На суде ответчик пояснил, что карты, на которые поступали похищенные деньги, он продал.

Суд взыскал с ответчика 60 млн руб. неосновательного обогащения. Кроме того, он должен выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере более 5 млн руб.

Михаил Кичанов