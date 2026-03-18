В Оренбургской области в суд направлено дело о вымогательстве денег у участников СВО

В суд направлено уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые создали в Оренбурге ОПГ, чтобы завладеть деньгами участников специальной военной операции. Они были осведомлены о нахождении в городе военнослужащих, которые прибыли для лечения в связи с полученным ранением и у которых были крупные денежные суммы.

Фигуранты дела, применяя насилие к потерпевшим и вымогая у них деньги, завладели более 2 млн руб. Средствами они распорядились по своему усмотрению.

Сотрудники региональных УФСБ и УМВД России пресекли деятельность ОПГ. Обвиняемые были задержаны. Двум активным участникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия у обвиняемых были изъяты деньги на сумму свыше 1 млн руб., на которые наложен арест.

Руфия Кутляева