Глава СКР затребовал доклад о расследовании ситуации с загрязнением озера в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ситуации с загрязнением озера в Оренбургской области. В центральном аппарате по этому вопросу доложит руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Ранее региональное следствие начало проверку в связи с публикациями СМИ. Журналисты сообщили, что в озеро Малый Киржач на территории СНТ «Дубовый плес» и «Дубки» долгое время сбрасываются талые воды, грязевые стоки и бытовые отходы. Загрязнение водоема грозит гибелью краснокнижным животным и растениям.

Георгий Портнов