В Башкирии у похищенного директора стройфирмы вымогали 95 млн рублей

В Башкирии в результате совместной операции сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска республиканского МВД и УФСБ по Башкирии был задержан 45-летний уроженец Ингушетии. По данным источника «Ъ-Уфа», его фамилия — Плиев.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере. В пресс-службе управления СКР по Башкирии добавили, что задержанному уже предъявлено обвинение, он арестован. Расследование уголовного дела ведет четвертый отдел по расследованию особо важных дел.

По данным министерства, подозреваемый долгое время «совершал противоправные действия в отношении генерального директора одной из уфимских строительных организаций», заставив написать долговую расписку на 95 млн руб., а затем похитив предпринимателя.

«Удерживая жертву, он выдвинул новые требования о безвозмездном переоформлении права собственности на квартиру в элитном жилом комплексе, а также жилой дом с земельным участком. Общая стоимость недвижимости превысила 55 миллионов рублей»,— пояснили в МВД.

По месту жительства задержанного изъяты травматическое оружие с истекшим сроком разрешения, боеприпасы к нарезному оружию, крупные суммы денег, а также долговые расписки «на десятки миллионов рублей», оформленные на имя третьих лиц.

Олег Вахитов