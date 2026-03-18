В Свердловский области аннулировали декларации на 3 тыс. тонн зерна

В Свердловской области 16 марта Россельхознадзор аннулировал декларации на 3 тыс. тонн зерна и семян льна, так как документы на продукцию оказались недостоверными. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в Алапаевском районе, допустила недостоверное декларирование партии зерна ячменя урожая 2025 года на кормовые цели объемом 518 т, пшеницы продовольственной урожая 2025 года объемом 1677 т и семян льна масличного урожая 2025 года объемом 560 тонн»,— говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что представленные образцы не прошли необходимые исследования на наличие пестицидов, которые использовались при выращивании семян. Кроме того, некоторые показатели проверялись по стандартам, которые применяются для кормов, а не для пищевого зерна. По итогам проверки декларации признаны недействительными, а предпринимателю выдано предостережение.

Полина Бабинцева