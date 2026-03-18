Житель Кировской области, отбывающий наказание в исправительной колонии, предстанет перед судом из-за демонстрации татуировок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ В Кировской области осужденного привлекли к ответственности за татуировки

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По данным полиции, в ноябре—декабре 2025 года 42-летний злоумышленник показывал посторонним татуировки на своем теле, пропагандирующие криминально-экстремистскую идеологию. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации).

Анна Кайдалова