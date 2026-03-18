Британец оденет Испанию

Джон Гальяно на два года станет дизайнером Zara. Первая коллекция модельера появится в магазинах в сентябре 2026 года. Британский модельер планирует переосмыслить архивные коллекции и уже подготовил образцы, сообщает американский Vogue.

Идея создать совместный проект появилась после того, как дизайнер лично познакомился с Мартой Ортегой Перес, главой Inditex и дочерью основателя группы. Партнерство поможет компании усилить присутствие в сегменте премиум-класса. А сам Джон Гальяно сможет хорошо заработать. Тем более что его 10-летнее сотрудничество с модным домом Maison Margiela завершилось в 2024-м, говорит стилист и телеведущий Влад Лисовец:

«Данная коллаборация лишний раз подтверждает, что массмаркет начинает побеждать и завоевывает уже весь мир. Теперь этот сегмент — полноправный участник моды. Все-таки Джон Гальяно — один из самых талантливых и интересных ныне живущих дизайнеров, имеющих свой почерк. В общем-то, это большой показатель, когда супердизайнеры уходят в массы.

Я думаю, что сотрудничество ограничится капсулой, которая, конечно, станет стоить дороже и будет висеть в отдельном корнере. Вряд ли она будет очень популярна, потому что дизайнер все-таки своеобразный, и то, что он делал, было популярно в 2000-х. Сейчас он выступает скорее как арт-объект, а его деятельность сосредоточена на коллекциях. В последнее время Zara часто коллаборирует с разными дизайнерами, в том числе из 2000-х, к которым как раз и относится Гальяно».

У группы Inditex, куда входит Zara, уже был опыт сотрудничества с именитым дизайнером. В 2022 году коллекцию для бренда делал Нарсисо Родригес, а лицом рекламной кампании стала супермодель Наталья Водянова. Коллаборация с эпатажным британцем позволит упрочить позиции испанской марки, говорит куратор-преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School, основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова:

«Для него это вызов, который заставит немножко спуститься с небес на землю и сделать более адаптированную, даже приземленную коллекцию. Но тем не менее он даст волю своей фантазии. Что касается самой Zara, я считаю, что, несмотря на раскрученность бренда и лояльную аудиторию, новое сотрудничество даст возможность легализоваться. Мы все знаем: Zara прославилась быстрым выпуском в продажу подиумных коллекций. А здесь, представляете, сам дизайнер с подиума идет в бренд».

Чаще других коллаборации с известными дизайнерами запускал H&M. В его активе — сотрудничество с Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Роберто Кавалли, а также с такими брендами, как Versace, Kenzo, Moschino и другими.

Юлия Савина