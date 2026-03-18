Оренбургский облсуд признал законным приговор экс-сенатору Арашукову по делу о взятке

Оренбургский областной суд признал законным приговор первой инстанции бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по делу о даче взятки сотруднику ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В январе текущего года экс-сенатора признали виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере). Суд установил, что Рауф Арашуков через посредника дал взятку сотруднику ФСИН в размере 3 млн руб. — аналогичную сумму в качестве второй части вознаграждения он передать не успел. За это ему должны были создать привилегированные условия отбывания наказания в колонии «Черный дельфин».

В результате по делу о взятке Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы со штрафом в 120 млн руб. Он отбывает пожизненное заключение по совокупности наказаний. Свою вину осужденный не признал.

Экс-сенатор и его отец были приговорены в 2022 году к пожизненному заключению за создание преступной организации, серию убийств и хищение газа. Сам он был задержан в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации.

